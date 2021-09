Il 27 settembre 1997, al Congresso Eucaristico Mondiale di Bologna, Bob Dylan si esibì per Papa Giovanni Paolo II, allora settantasettenne, davanti a un pubblico di circa 400.000 persone.

Per l’occasione Bob Dylan suonò per il Pontefice Knocking On Heaven’s Door, A Hard Rain’s A-Gonna Fall e Forever Young, rinunciando a With God on our side che aveva annunciato la sera precedente l’esibizione.

Durante l’omelia Wojtyla (1920-2005) prese in prestito il titolo della celebre Blowin’ In The Wind rispondendo così al quesito posto dalla canzone di Bob Dylan: «Io sono la via, la verità e la vita».

Insieme a Dylan, quella sera si esibirono per il Papa anche Lucio Dalla, Gianni Morandi, Michel Petrucciani, Celentano, Bocelli, Bersani e Fabi.

Secondo le indiscrezioni e le voci dell’epoca, sembra che per esibirsi Bob Dylan abbia ricevuto un compenso di 500 milioni delle vecchie lire. Del resto, su un lato del dollaro statunitense c’è scritto: “In God We Trust”. (La redazione)