Le californiane La Luz sono sempre state una band con una visione lungimirante e il loro quarto omonimo album ne è la dimostrazione.

Nel nuovo disco in uscita il 22 ottobre 2021 per Hardly Art, la band di Los Angeles si lancia senza paura in un nuovo regno di intimità emotiva con una collezione di canzoni immerse nei misteri del mondo naturale e nella magia della chimica umana che trova manifestazione nell’espressione musicale delle tre componenti: la chitarrista e compositrice Shana Cleveland, la bassista Lena Simon e la tastierista Alice Sandahl.

Per dare forma alla loro visione di musica, il gruppo ha trovato supporto nel produttore Adrian Younge, conosciuto soprattutto per aver lavorato con artisti hip-hop, soul e jazz. (La redazione)