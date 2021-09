Attivi dal 1994, i Deerhoof di Greg Sauner e Satomi Matsuzaki sono una delle più interessanti realtà del circuito indie rock statunitense.

Provenienti da San Francisco, California, con il nuovo Actually, You can sono arrivati al traguardo del diciottesimo album, seguito dell’ottimo Love-Lore del 2020.

Stando alle note dei primi due singoli pubblicati, Actually, You Can sembra essere un disco potente, veloce, levigato e melodico come nei migliori album della loro immensa discografia.

Quello messo in scena dai Deerhoof è un noise-pop dalle tinte punk, con arrangiamenti complessi e una ritmica dissonante capace di sostenere gli inconfondibili intrecci di voce, basso e chitarra.

Actually, You Can dei Deerhoof uscirà il 22 ottobre per Joyful Noise Recordings, anticipato dai primi due estratti Plant Thief e Department of Corrections. Buon ascolto. (La redazione)