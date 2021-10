Sabato 2 ottobre 2021 sono state consegnate a Faenza, presso la Sala del Consiglio Comunale, le Targhe Mei Musicletter.

La nona edizione del “Premio nazionale per il giornalismo musicale sul web” ha visto protagonisti Humans vs Robots e Onde Funky di Paola Gallo rispettivamente come “Miglior sito web e “Miglior blog personale” dell’anno.

Il Premio Speciale Targa Mei Musicletter 2021 quale “Migliore iniziativa sociale a sostegno della musica e dello spettacolo” è andato a Bauli in Piazza – We Make Events Italia. (La redazione)