I Secret Night Gang vengono da Manchester e sono una delle realtà più interessanti del nuovo panorama soul jazz inglese.

La band è guidata dalla splendida voce di Kemani Anderson e dalle orchestrazioni del sassofonista Callum Connell.

Anderson e Callum si conoscono dai tempi della scuola e si sono fatti le ossa nella scena live di Manchester, prima di incontrare il resto dei musicisti che hanno reso possibile l’incredibile sound dei Secret Night Gang.

I primi singoli dei Secret Night Gang hanno subito lasciato il segno entrando nelle setlist radiofoniche e dei dj set di Anne Frankenstein (Jazz FM), Craig Charles e Gilles Peterson (BBC Radio 6 Music).

I due leader Kemani Anderson e Callum Connell sono grandi appassionati di artisti come Chic, Quincy Jones, Stevie Wonder e Earth, Wind and Fire e il loro esplosivo esordio non mancherà di entusiasmare gli amanti di neo-soul, jazz contemporaneo e r&b.

L’omonimo debutto soul jazz degli inglesi Secret Night Gang uscirà il 22 ottobre 2021 per Brownswood Recordings. (La redazione)