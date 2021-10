Dave Gahan, inserito nel 2020 nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Depeche Mode, torna a collaborare con i Soulsavers in un nuovo album dal titolo Imposter.

Per questo album di cover, Gahan ha scelto accuratamente i 12 brani che compongono il disco, per accompagnare l’ascoltatore in un viaggio musicale che attraversa generi e momenti diversi, includendo, tra gli altri, brani di Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey, Charlie Chaplin, Cat Power e Mark Lanegan.

Quando ascolto le voci e le canzoni delle altre persone – e più precisamente il mondo in cui le cantano e interpretano le parole – mi sento a casa. Mi ci identifico. Mi dà conforto più di qualsiasi altra cosa. Non c’è un solo artista all’interno del disco che non mi abbia fatto commuovere. So che abbiamo realizzato qualcosa di speciale, e spero che le altre persone percepiscano tutto questo e che ciò le faccia trasportare in una sorta di viaggio – specialmente tutti quelli che amano la musica da anni. Dave Gahan

Imposter, prodotto da Rich Machin e Dave Gahan, è il loro terzo album realizzato da Dave Gahan & Soulsavers, dopo Angels & Ghosts del 2015 e The Light the Dead See del 2012.

Il primo brano estratto da Imposter, in uscita il 12 novembre 2021, è Metal Heart di Cat Power. (La redazione)