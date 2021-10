Listen to this article Listen to this article

Dopo i posticipi causati dall’emergenza sanitaria Covid-19, Ben Ottewell, uno dei principali cantautori della scena indie-folk inglese, nonché leader e fondatore dei Gomez, è pronto a tornare in Italia per un nuovo tour acustico a ottobre 2021.

Cinque gli appuntamenti live previsti per il cantautore inglese: martedì 19 ottobre presso la Lambruscheria Ca’ Berti di Levizzano Rangone (MO), giovedì 21 ottobre sul palco del Club Il Giardino di Lugagnano (VR) per poi arrivare venerdì 22 ottobre all’Arci Progresso di Firenze, ed infine concludere con sabato 23 ottobre presso la Sala Polivalente Don Bosco a Marostica (VI) e domenica 24 ottobre al Circolo della Musica di Rivoli (TO).



La voce baritonale e profonda di Ben Ottewell, che lo avvicina a Ray Lamontagne e Eddie Vedder, è uno dei marchi di fabbrica che contraddistinguono l’artista britannico, rendendo i suoi progetti solisti ampiamente affascinanti e efficaci anche in versione acustica, ricordando non poco la poesia di Nick Drake, con grande emozionalità ed eccezionale carisma.



Autore di tre album in sei anni per la Ato Records, Ben Ottewell, vincitore del Mercury Music Award nel 1998, porterà sui palchi italiani tutti brani della sua carriera assieme all’ultimo lavoro A Man Apart del 2017, considerato tra i più maturi e avvicinabili alle composizioni dei suoi Gomez. (La redazione)