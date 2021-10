Listen to this article

La sera di martedì 5 ottobre è morto il musicista e cantautore inglese Pat Fish, noto fin dagli inizi anni Ottanta per i suoi The Jazz Butcher.

La notizia è stata data sulla pagina ufficiale della storica formazione inglese dal chitarrista Max Eider.

È molto triste annunciare che il mio vecchio amico, Pat Fish, è morto improvvisamente ma pacificamente martedì sera. Pat ha scosso il mio mondo in ogni modo e la sua morte lascia un grande vuoto nella mia vita e nella mia memoria, che solo il suo cervello eccezionale poteva contenere. Arrivederci amico e grazie di tutto. Mi mancherai.

Domenica 3 ottobre, Pat Fish avrebbe dovuto esibirsi in un concerto in diretta streaming, rimandato all’ultimo momento a causa di problemi di salute. Sembra che nelle ultime notti Fish soffrisse di problemi di respirazione.

Nell’ultimo messaggio apparso martedì 5 ottobre, alle ore 17:46, sul suo account FB personale, Pat Fish aveva tranquillizzato tutti i suoi fan.

Grazie mille per tutti i vostri messaggi di preoccupazione e supporto dopo il mancato show di domenica. Siete persone molto gentili. Sto iniziando a sentirmi meglio e sto dormendo di nuovo, il che è sempre una buona cosa. 🙂 Tornerò qui domenica per l’esibizione che avrei dovuto fare la scorsa settimana. Nel frattempo, se siete nel sud-ovest, o addirittura nel sud del Galles, questo concerto qui a Bristol sta davvero andando avanti, quindi spero di vedere alcuni di voi lì. Grazie ancora per tutta la vostra pazienza e gentilezza.