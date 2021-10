Listen to this article Listen to this article

Il Governo ha approvato all’unanimità la riapertura al 100% della capienza dei luoghi di cultura come cinema e teatri.

Per le discoteche invece la percentuale è stata fissata al 50% per i luoghi al chiuso e al 75% per quelli all’aperto.

Dall’11 ottobre la cultura ricomincia a vivere. Dario Franceschini, Ministro della Cultura.

Il Consiglio dei ministri ha stabilito infine che per gli eventi sportivi le capienze sono rispettivamente del 60% al chiuso e del 75% all’aperto.

Le nuove disposizioni previste dal decreto del Cdm andranno in vigore lunedì 11 ottobre 2021.

Per ulteriori dettagli vi invitiamo a consultare il sito del Governo. (La redazione)