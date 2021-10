Listen to this article Listen to this article

Dopo la pubblicazione di Città Animale del 2019, i Fargas di Luca Spiaggiari tornano con un nuovo EP dal titolo L’esordio dell’innocenza.

I quattro brani che compongono il disco nascono dopo il lockdown, quando la band di Modena decide di chiudersi in studio per registrare nuovi brani per ben due giorni con un approccio da jam session. Tutto ciò mentre una troupe cinematografica documentava in presa diretta quanto stava accadendo.

Le composizioni hanno nomi di città, località, dove la band avrebbe voluto essere al momento della chiusura del Paese.

Il documentario che accompagna L’esordio dell’innocenza racconta perfettamente gli umori e i desideri di questo mini lavoro discografico incentrato soprattutto su contaminazione e rinascita. (La redazione)