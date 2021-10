Listen to this article Listen to this article

Otherside è il secondo album dei Fallen Angels, formazione veneta dalle chiare influenze hard rock e glam che in questo nuovo album spariglia le carte puntando su canzoni più curate rispetto a quelle del precedente Even priest knows.

Con Otherside, in uscita il 15 ottobre 2021, i Fallen Angels guardano avanti e osano qualcosa in più, pur senza superbia e consci dei propri limiti e punti di forza.

Sono 14 i brani che compongono Otherside: dagli echi prog di Desert Way ai riff rock di Merchant in the middle. Un disco attraverso il quale Fallen Angels incitano al cambiamento, all’evasione, alla ricerca di un’altra via. (La redazione)