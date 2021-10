Listen to this article Listen to this article

Gli Ultimi nascono nel 2008 in un piccolo Bar della provincia romana, da un’idea di Alessandro Palmieri e Maurizio Papacchioli, rispettivamente chitarra e voce della band, ai quali si uniscono Path al basso e Roberto Bernabei alla batteria.

L’intento della band romana è quello di unire i testi diretti tipici dell’Oi! e del Real Punk alle sonorità più melodiche care al Punk Rock d’oltremanica.

Verso la fine del 2008 pubblicano il loro primo LP, Streetpunk, che riceve subito molti consensi nella scena e permette alla band di muoversi dalla provincia di Roma e iniziare suonare per tutta l’Italia.

Nel 2011 Gli Ultimi registrano al Temple of Noise di Roma Questi anni, un Ep di 3 pezzi inediti e l’omonima cover dei Kina, con 3 bonus track live.

Nel 2012 esce il secondo Lp, Storie Da Un Posto Qualunque, 13 pezzi prodotti per la prima volta da Hellnation Records e registrati all’ Hombre Lobo Studio, da Valerio Fisik.

Il disco è accompagnato da un’intensa attività live in giro per lo stivale che fa crescere la fan base data dopo data. Un anno dopo esce uno split in 7” con i Plakkaggio Hc dove le band coverizzano l’una due pezzi dell’altra, nello stile dei Byo Split targati Epitaph.

Nel novembre del 2014 arriva il terzo Lp della band, Anime Corsare, un disco condiviso con la storica band romana dei Klaxon, band che ha influenzato sin dall’inizio le sonorità de Gli Ultimi.

Nel 2017 esce il quarto Lp, Tre Volte Dieci, poco dopo la band si prende una lunga pausa e dopo un cambio formazione, che vede Alessandro C. prendere il posto di Path al basso, riprende l’attività live.

Nel 2019 esce online il primo brano con la nuova formazione: Rimane una canzone, un tributo acustico ad Angelo “Sigaro” Conti, chitarrista e cantante della Banda Bassotti.

Nel novembre 2020 Gli Ultimi entrano in studio per registrare quello che sarà il loro quinto LP, Sine Metu, che esce l’8 ottobre 2021 per per Hellnation Records e Time To Kill Records. (La redazione)