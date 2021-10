Listen to this article Listen to this article

Dopo Shine a Light del 2019, il rocker canadese Bryan Adams torna con un nuovo album dal titolo So Happy It Hurts in uscita l’11 marzo 2022.

«La pandemia e il lockdown ci hanno mostrato come la libertà di essere spontanei può essere negata. All’improvviso tutti i tour si sono dovuti fermare, nessuno poteva salire in macchina e partire. “So Happy It Hurts” parla di libertà, autonomia, spontaneità e del brivido di correre su una strada senza barriere. L’album affronta molte parti effimere della vita, che però sono davvero il segreto della felicità, soprattutto la connessione umana». Bryan Adams

So Happy It Hurts è il quindicesimo album in studio di Bryan Adams e contiene 12 brani da lui scritti.

A gennaio partirà 2022 il suo tour mondiale, che toccherà anche l’Italia: l’11 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma, il 12 febbraio al Mandela Forum di Firenze e il 14 febbraio alla Zoppas Arena di Conegliano (TV). (La redazione)