Yeule, ovvero Nat Cmiel, è nata a Singapore alla fine degli anni ’90, in seguito si è trasferita a Londra per studiare arte e moda. Proprio in Inghilterra ha iniziato a costruirsi una carriera come musicista e artista totale grazie all’utilizzo dei nuovi media.

Glitch Princess è il suo nuovo album, in uscita 4 febbraio 2021 per Bayonet Records, che arriva a soli due anni di distanza da Serotonic II.

Con questo terzo album, Yeule si conferma una delle artiste più originali della sua generazione, capace di radunare migliaia di giovani fan durante le dirette Twitch, comunicando e suonando in modo unico, innovativo e attuale. (La redazione)