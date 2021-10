Listen to this article Listen to this article

Forse non sei tu è il nuovo singolo, cantato in italiano per la prima volta, degli Alice Tambourine Lover, con il testo di Vittorio Carniglia.

Sul lato B del 45 giri pubblicato da Go Down Records c’è la sorprendente versione di Vorrei Incontrarti, uno dei capolavori del periodo progressive di Alan Sorrenti.

Entrambi i brani sono stati registrati da Alice Albertazzi e Gianfranco Romanelli presso il Sotto il Mare Recording Studios. (La redazione)