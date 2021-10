Listen to this article Listen to this article

Lunedì 29 novembre 2021 presso la Basilica Santa Maria dei Servi a Bologna, la musicista e cantautrice Anna von Hausswolff sarà in concerto per l’unica data italiana del suo tour europeo.

Anna von Hausswolff è una musicista e compositrice originaria di Göteborg che esplora le possibilità e le potenzialità espressive dell’organo a canne.

Anna si è esibita in tutto il mondo, collaborando nel corso degli anni con artisti del calibro di Nick Cave & The Bad Seeds, Swans, Efterklang, Refused, Yann Tiersen e Sunn O))).

Invitata da Nils Frahm in occasione del suo evento Possibly colliding e da David Byrne per esibirsi al suo Meltdown Festival di Londra.

Anna von Hausswolff ha scritto e pubblicato finora cinque album: Singing From The Grave (2010), Ceremony (2012), The Miraculous (2015), Dead Magic (2018) e All Thoughts Fly – Southern Lord (2020). Quest’ultimo è un lavoro completamente solista e completamente strumentale, registrato a Göteborg nella nuova chiesa di Örgryte, utilizzando un organo temperato barocco della Germania settentrionale. (La redazione)