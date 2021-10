Listen to this article Listen to this article

Two Dogs Tethered Inside è il secondo singolo estratto dal nuovo album di Emily Wells dal titolo Regards to the End, disponibile dal 25 febbraio 2021 per Thesis & Instinct e Secretly Distribution.

Il nuovo album di Emily Wells esplora la crisi dell’AIDS dei decenni passati, la pandemia contemporanea, il cambiamento climatico e i problemi vissuti dall’artista durante il suo percorso come musicista queer.

Per il nuovo singolo Two Dogs Tethered Inside, Emily Wells si è avvalsa alle percussioni della professionalità di Ian Chang (Son Lux, Moses Sumney, Kazu).

Insieme a una lunga lista di collaboratori che include suo padre, un suonatore di corno francese e un direttore d’orchestra, Emily Wells ha costruito i brani del nuovo album partendo da una linea di voce, synth, batteria, piano, archi (violino, violoncello, basso), clarinetto, flauto e corno francese.

Dopo I’m Numbers è la volta dunque di Two Dogs Tethered Inside, altro brano che anticipa Regards to the End, il nuovo album della musicista e cantautrice statunitense Emily Wells. (La redazione)