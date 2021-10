Listen to this article Listen to this article

I Bambara sono una band post-punk di base a Brooklyn, New York, composta dal talentuoso cantante e leader Reid Bateh (voce e chitarra), da suo fratello Blaze Bateh (batteria e cori) e William Brookshire (basso e cori).

I Bambara assieme ai Bodega rappresentano il meglio della nuova scena post-punk newyorkese e americana e una delle più esaltanti proposti indie degli ultimi anni.



Love on My Mind, in uscita il 25 febbraio 2022 per Wharf Cat, è l’ottavo disco dei Bambara, séguito dell’ottimo Stray, uscito nel 2020 e amato dalla critica.



Il nome della band è un riferimento ad un personaggio della serie animata Aeon Flux.

I Bambara saranno di scena in Italia per una sola data, il 3 marzo 2022 a Milano come special guest del tour europeo degli Idles. (La redazione)