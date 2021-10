Listen to this article Listen to this article

Graham Jonson è un giovane musicista e produttore americano cresciuto con il gusto per i sample e le favolose produzioni di J Dilla e Madlib.

The Long and Short of It è una sintesi dei primi 20 anni di vita dell’artista statunitense e del suo neonato progetto quickly, quickly.

Scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Johnson che nel disco suona quasi tutti gli strumenti fondendo jazz, hip hop, r&b e psych-pop.

Quickly, quickly è un progetto davvero unico, realizzato da un musicista capace di stravolgere i canoni estetici della musica pop attraverso splendide basi hip hop e strutture melodiche che mettono insieme r&b e psichedelia seguendo certe regole tipiche della musica lo-fi.

Pubblicato il 20 agosto 2021 da Ghostly, The Long and Short of It di quickly, quickly è senza alcun dubbio uno degli album di debutto più interessanti dell’anno. (La redazione)