Listen to this article Listen to this article

A inizio 2021 è uscito per Contempo Records Mephisto Ballad, il primo album realizzato insieme da Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi, già membri dei Litfiba.

Il progetto Mephisto Ballad nasce da un contrattempo: uno spettacolo programmato nel 2020, per celebrare la Firenze degli anni ‘80 e l’ormai mitologica Mephistofesta, viene annullato a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 ma Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo non si perdono d’animo.

Continuano a lavorare come se niente fosse, rendendosi presto conto di avere abbastanza materiale per produrre un album. Ne viene fuori, nel quarantennale dalla nascita dei Litfiba, un’opera faustiana di otto tracce ispirata dal tema del “Doppelgänger” che prende il via da E.F.S. 44, un brano appartenente alla vena più sperimentale e oscura del gruppo fiorentino.

Ma i tempi sono cambiati, e con loro la musica: le sonorità proposte oggi da Aiazzi e Maroccolo evocano scenari più vicini a certo repertorio contemporaneo. Le sonorità sono ambient, minimaliste quanto basta e imbevute di elettronica. Ombre distanti di Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley, Michael Nyman. Un repertorio immersivo e coinvolgente, di grande potenza emotiva e sonora che non mancherà comunque di aprirsi a distorsioni rockettare e affondare il colpo con vigorose incursioni litfibiane.

Il progetto Mephisto Ballad è pronto ora per il debutto dal vivo.

Il 28 ottobre 2021 Maroccolo e Aiazzi saliranno sul palco del Teatro Politeama di Prato per l’anteprima di Mephisto Ballad.

Insieme ai due musicisti e compositori ci saranno Giancarlo Cauteruccio, storico rappresentante del teatro d’avanguardia italiano, in questa occasione autore del testo e voce recitante, e un gruppo di musicisti e amici di grande levatura: Flavio Ferri, Andrea Chimenti e Beppe Brotto.

Il light design sarà a cura di Mariano De Tassis mentre l’ambientazione sonora porta la firma di Vladimir Jagodic.

Il 31 ottobre 2021 invece Mephisto Ballad debutterà ufficialmente in prima nazionale nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, nell’ambito del prestigioso Romaeuropa Festival. Per l’occasione, verrà proposto un esclusivo omaggio musicale a Franco Battiato.

Dopo la data romana, il 13 novembre 2021 lo spettacolo-concerto approderà al Teatro Fabbri di Vignola, in provincia di Modena. (La redazione)