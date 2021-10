Listen to this article Listen to this article

C’è attesa per il nuovo album dei newyorkesi Bodega dopo l’esordio Endless Scroll, prodotto da Austin Brown dei Parquet Courts e il mini Shiny New Model uscito alla fine del 2019.

I Bodega sono una band dal tiro impressionate, post-punk aggressivo e ritmato perfetto per la dimensione live e gli amanti di Sonic Youth, Pixies, Parquet Courts, Idles e Iceage.

Broken Equipment è stato concepito durante il 2020 e registrato da Ben Hozie, Nikki Belfiglio, Tai Lee, Adam See e Dan Ryan appena terminate le restrizioni della pandemia.

Il nuovo album dei Bodega è stato prodotto dallo stesso Ben e mixato da Bryce Goggin (già al lavoro con Pavement).

Nel 2018 ci siamo ritrovati a essere coinvolti nella terza o quarta ondata del revival post-punk. Amiamo quel sound e ne siamo ispirati, ma questa volta le cose sono diverse e nel nuovo album potrete trovare influenze hip-hop, indie-pop e classic rock. Ben Hozie

La band guidata da Ben Hozie e Nikki Belfiglio sarà dalle nostre parti ad aprile 2022 per 4 concerti: il 20 aprile a Rivoli, il 21 aprile a Pisa, il 22 aprile a Milano e il 23 aprile 2022 a Bologna. Broken Equipment, in uscita il 22 marzo 2022 su What’s Your Rupture Records, è anticipato dal primo singolo Doers. (La redazione)

Concerti in programma dei Bodega

Hala, Bodega

Mercury Lounge , New York (NYC), NY, US

Bodega

Prince Albert , Brighton, UK

Bodega

Prince Albert , Brighton, UK

Bodega

Prince Albert , Brighton, UK

Bodega

Wedgewood Rooms , Southsea, UK

Bodega

Clwb Ifor Bach , Cardiff, UK

Bodega

International Arts Centre , Leicester, UK

Bodega

Future Yard , Birkenhead, UK

Bodega

The Cluny , Newcastle Upon Tyne, UK

Bodega

Mono , Glasgow, UK

Bodega

Gorilla , Manchester, UK

Bodega

Yellow Arch Studios , Sheffield, UK

Bodega

Brudenell Social Club , Leeds, UK

Bodega

Portland Arms , Cambridge, UK

Bodega

Circolo Magnolia , Segrate, Italy

Bodega

Covo Club , Bologna, Italy