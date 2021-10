Listen to this article Listen to this article

Katelyn Tarver è un’artista unica, capace di parlare al cuore degli ascoltatori e scrivere incredibili canzoni pop con uno stile tra l’indie di Phoebe Bridgers e il mainstream levigato e mai convenzionale di Taylor Swift.

Nata a Glennville, Georgia, Katelyn Tarver si è trasferita appena maggiorenne a Los Angeles, entrando subito in contatto con la comunità musicale locale formata dai più interessanti artisti, produttori e discografici del paese.

Katelyn Tarver ha recitato nelle serie tv Big Time Rush di Nickelodeon, No Ordinary Family e The Secret Life of The American Teenager della ABC, poi il successo nel pop come autrice della hit Crazy Stupid Love di Cheryl (feat. Tinie Tempah), arrivata al #1 della UK Singles Chart.

Il suo debutto come cantautrice è arrivato nel 2017 con il singolo Weekend Millionaires e l’Ep Tired Eyes, prodotto da Ludwig Göransson (HAIM, Childish Gambino, Alicia Keys).

Il successo è arrivato velocemente e il suo brano You Don’t Know ha superato a oggi i 100 milioni di ascolti in streaming combinando i soli Spotify e YouTube.

Nel 2019 ha recitato di fianco a Dwayne “The Rock” Johnson nella quarta stagione di Ballers e vinto un episodio del talent Songland della NBC.

Ora che è una delle attrici televisive e autrici pop più richieste in circolazioni è finalmente arrivato il momento del suo album d’esordio, Subject to Change, in uscita il 12 novembre 2021 per la sua Compliments Only e Secretly Distribution. Hurt Like That è il nuovo singolo estratto dal disco. (La redazione)