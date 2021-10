Listen to this article Listen to this article

Il cantautore canadese Ahkinoah Habah Izarh, in arte Ahi, ha girato il mondo prima di dedicare la sua vita alla musica, vivendo ovunque dall’Africa all’America Latina e muovendosi sempre secondo le regole dei backpackers.

Il suo nuovo album Prospect – in uscita il 5 novembre 2021 per Thirty Tigers – è stato scritto in viaggio a cavallo tra l’inizio e la fine della pandemia e prodotto da Paul Mabury (vincitore di un Grammy) a Nashville.

Prospect è il primo lavoro in cui Ahkinoah svela il suo volto al pubblico e ai media, dicendo dice che “as a black man” era cosciente dei preconcetti che la gente si fa ancora prima di ascoltare la tua musica.

Non ho mai voluto mostrarmi al pubblico, neanche sulle copertine dei miei dischi perché volevo che la gente ascoltasse la mia musica senza alcun tipo di pregiudizio. Ahi

Ora, invece, Ahi non solo risplende sulla copertina del bellissimo Prospect ma ci delizia, ancora una volta, delle sue splendide ballate folk-rock. (La redazione)