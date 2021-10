Listen to this article Listen to this article

You Don’t Love Me è la titletrack e il primo singolo estratto dall’album di debutto di Jamie and The Numbers, band di Wellington, Nuova Zelanda e ultima aggiunta alla scuderia Superfly Funk & Soul Records, di base a Dublino.

I fan del Northern Soul riconosceranno subito il brano, originariamente pubblicato dalla band Motown Epitome of Sound nel 1968. Jamie and The Numbers lo reinterpretano mantenendo tutta l’energia e la vitalità dell’originale, ma aggiornandolo quel poco da renderlo appetibile all’orecchio contemporaneo.

Uscito in digitale e su 45 giri in edizione limitata, il singolo è accompagnato da un colorato video che ci proietta in pochi secondi nelle sale da ballo dell’Inghilterra del nord. Si può quasi sentire l’odore del pavimento di legno impregnato di birra della Blackpool Mecca e avvertire i passi scatenati dei ballerini. All’inizio del video appare inoltre Robert Paladino, il compositore del brano, che da la sua benedizione alla nuova versione.

Quello che spicca su tutto però, è la voce di Jamie Musuva, la cantante tongana-neo zelandese che ha fatto innamorare la band The Numbers, di cui è diventata la frontwoman. La sua potenza e timbrica ben si prestano a paragoni con grandi soul women del passato e presente, sarà l’album di debutto a confermare o meno queste sensazioni. (Adaja Inira)