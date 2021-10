Listen to this article Listen to this article

To All My Friends è il nuovo EP del polistrumentista e produttore francese Almeeva aka Gregory Hoepffner.

Un disco che nasce dalla nuova vita di Almeeva in Svezia e dall’incontro con lo straordinario produttore Christoffer Berg (Fever Ray, The Knife, Robyn, Depeche Mode).

In uscita venerdì 29 ottobre 2021 per Baciami Disques, To All My Friends è anticipato da Ever Out Weatherall, una delle quattro tracce che compone l’EP. (La redazione)