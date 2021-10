Listen to this article Listen to this article

La musicista statunitense Alicia Keys torna con un nuovo doppio album dal titolo Keys, in uscita il 10 dicembre 2021.

Ci sono due lati in ogni storia, e ci sono due lati in ogni canzone in “Keys”, quindi proverete l’esperienza di vivere due lati di me. Alicia Keys

Nel 2022 Alicia Keys riprenderà ad esibirsi dal vivo con un tour che partirà nel mese di giugno dal Regno Unito, mentre le date dei concerti negli USA inizieranno ad agosto.

Di seguito il calendario completo e il video di Best of me, il singolo estratto dal nuovo album Keys. (La redazione)

Tutti i concerti in programma di Alicia Keys