Listen to this article Listen to this article

Ookii Gekkou è il nuovo album della formazione britannica Vanishing Twin. Si tratta di un lavoro concepito e creato durante il lockdown, una sorta di dream catcher per tutte le pazzie accadute lo scorso anno, che la cantante Cathy Lucas racconta così:

Mi sono trasferita con Phil MFU in un appartamento della zona Nord Est di Londra e abbiamo preso in affitto uno studio nel vicinato. Tutto era focalizzato e concentrato nella piccola area che avevamo scelto e così senza distrazioni ci siamo persi nella realizzazione del disco. Cathy Lucas

La musica esplora un nuovo territorio per la band, incorporando elementi di afrofunk, improvvisazione jazz e avanguardia, tutto mentre stavamo mettendo un piede in un percorso di songwriting pop più tradizionale.

Uragani, organismi, vibrazioni e percussioni che denotano forti influenze da parte di incredibili artisti come Piero Umiliani, l’Art Ensemble of Chicago e la Electric Light Orchestra.

I Vanishing Twin sono ormai una certezza, la più interessante tra le nuove realtà londinesi nel campo della sperimentazione sonora.

La band si è formata a Londra nel 2015 grazie all’incontro tra gli attuali membri della band: la cantante Cathy Lucas, la batterista Valentina Magaletti, il bassista Susumu Mukai e il chitarrista/tastierista Phil MFU.

Ookii Gekkou è il terzo album dei Vanishing Twin, secondo per Fire Records pubblicato15 ottobre 2021, e atteso seguito di The Age of Immunology uscito nel 2019 e già considerato unanimemente dalla critica un capolavoro del pop contemporaneo. (La redazione)