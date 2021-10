Listen to this article Listen to this article

Dopo lo scioglimento degli Ooga Boogas, i quattro membri della band australiana hanno preso strade diverse. Leon Stackpole ha registrato sotto il nome di Leon, Per Bystrom si è unito ai Voice Imitator, Mikey Young ha registrato con i Green Child mentre Richard Stanley ha suonato nei Drug Sweat.

Tutti progetti meritevoli, anche se è stata l’uscita solista di Leon che ha raccolto il maggior interesse da parte del pubblico e dell’industria discografica. La richiesta di spettacoli dal vivo ha portato il chiarrista e cantante Leon a reclutare per la sua tournée l’ex collega e batterista degli Ooga Boogas Per Bystrom e un amico bassista di nome Brad.

Un trio decisamente incandescente, anche se i locali che riempivano richiedevano un suono più pieno. Per cui Leon ha portato con sé alla seconda chitarra anche l’altro Ooga Boogas Mikey Young.

Visto però che il tour stava diventando sempre più estenuante soprattutto per un padre di famiglia, Brad decide di lasciare il posto a Richard Stanley (anche lui Ooga Boogas). Ed ecco che improvvisamente tutti e quattro i componenti di quella vecchia formazione si ritrovano nuovamente insieme sotto il nome di Power Supply.

Un nuovo incontro da cui prende forma questo album di debutto intitolato In the Time of the Sabre​-​toothed Tiger e pubblicato il 22 ottobre 2021 da Anti Fade in Australia e Goner negli USA.

Dieci canzoni all’insegna di un rock incandescente che si lasciano ascoltare tutte di un fiato e che ridanno a Leon e i suoi sodali una nuova identità artistica. (La redazione)