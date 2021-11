Listen to this article Listen to this article

J’Kerian Morgan, l’artista conosciuta come Lotic, del suo secondo album Water dice: “Questo è il disco che ho sempre voluto scrivere. Questo sembra il mio arrivo come artista”.

Dopo aver studiato cinema e musica elettronica all’Università del Texas ad Austin, nel 2011 pubblica il suo EP di debutto More Than Friends.

Dopo essersi trasferita a Berlino nel 2012, l’estetica sonora di Lotic fa breccia rapidamente nella vita notturna della città come dj resident nei nightclub Berghain e Chesters.

Seguono una serie di mixtape ben accolti dal pubblico, al punto da attirare l’attenzione di Björk, che a proposito della dj e producer, dichiara: “Lotic è una dei dj più feroci che abbia mai sentito”. Un apprezzamento che procura a Lotic una collaborazione con l’artista islandese nel remix di Vulnicura più l’apertura di un suo concerto a Berlino nel 2015.

Nel 2018 arriva invece Power, l’album di debutto di Lotic, lavoro in cui la musicista statunitense di stanza in Germania trasforma i sentimenti di paura e vulnerabilità in un album solido e personale, che viene elogiato dalla critica per il suo stile raffinato e per le sue riflessioni narrative incentrate su razza, sessualità e genere.

L’ultima fatica discografica di Lotic, pubblicato il 29 ottobre 2021 per Houndstooth, ha per titolo Water ed è un album dall’intimità sbalorditiva. Una tenera meditazione su amore, perdita e sugli aspetti tanto temporali quanto vitali della vita. (La redazione)