Listen to this article Listen to this article

Dal 5 al 9 novembre 2021, torna il Nordic Film Fest alla Casa del Cinema di Roma.

La rassegna che promuove la cinematografia e la cultura dei Paesi Nordici e che quest’anno festeggia la decima edizione, si è affermata nel panorama romano e nazionale come appuntamento imperdibile della stagione cinematografica.

A cura delle quattro ambasciate nordiche presenti in Italia (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) e con la collaborazione del Circolo Scandinavo e dell’ambasciata di Islanda di Parigi, quest’anno il Nordic Film Fest 2021 si svolgerà in presenza alla Casa del Cinema di Roma dal 5 al 7 novembre e online su piattaforma Festival Scope dal 7 al 9 novembre, dove ogni proiezione sarà disponibile per 48 ore.

Verranno presentati nuovi film in anteprima o inediti in Italia ed è realizzata in collaborazione con i Film Institutes dei rispettivi paesi. Oltre alle proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano o in inglese e ad accesso libero, il programma prevede presentazioni e incontri con ospiti internazionali (registi, attori, produttori, sceneggiatori) sia in presenza che online sulla piattaforma Festival Scope.

Ad aprire ufficialmente il Nordic Film Fest 2021, sarà il documentario biografico di Kristian Petri e Kristina Lindström “The Most Beautiful Boy in the World”, con la presenza dell’attore Björn Andrésen e dei due registi. Sono passati 50 anni dalla prima mondiale di Morte a Venezia, il celebre film di Luchino Visconti che consacrò Björn Andrésen, secondo la definizione dello stesso regista, come “il ragazzo più bello del mondo”. Comincia così per il giovane Björn l’improbabile viaggio che è diventata la sua vita, attraverso una luce radiosa e un’oscurità senza fondo.

Durante la manifestazione verranno presentati, in presenza o online, 2 film danesi, 2 film finlandesi, 1 film islandese, 3 film norvegesi e 3 film svedesi. (La redazione)