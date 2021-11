Listen to this article Listen to this article

The Million Things That Never Happened è il nuovo album in studio del cantautore britannico Billy Bragg.

Dodici tracce dai toni country, blues e rock attraverso le quali Bragg mette in evidenza le sue incertezze e le sue riflessioni politiche.

Prodotto da Dave Izumi e Romeo Stodart e pubblicato da Cooking Vinyl il 29 ottobre 2021, The Million Things That Never Happened segna il ritorno di un artista impegnato e leale come pochi. (La redazione)