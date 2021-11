Listen to this article

A distanza di 6 anni da Yuri (2015), l’ex voce dei Moda Andrea Chimenti torna con un nuovo disco di undici inediti dal titolo Il deserto la notte il mare.

«Il deserto la notte e il mare sono tre luoghi simbolo di questo momento storico dove l’uomo ha dovuto combattere per sopravvivere. Tre luoghi attraversati da migliaia di uomini in fuga anche oggi, ma anche tre condizioni dell’anima che ognuno di noi si trova a dover attraversare prima o poi . “Il deserto” è quello culturale che ci circonda, ma anche il luogo dove si è condotti per un nuovo inizio, dove l’aridità e l’inospitalità ci costringono a guardarci dentro. “La notte” è l’oscurità che sgorga dall’uomo, l’incubo dell’esistenza.“Il mare” è elemento di vita e di morte, per molti una distanza da colmare tra il deserto e le montagne, tra il sogno e la fine. Il mare come abisso, profondità che temiamo di scandagliare, che ci attrae e ci intimorisce allo stesso tempo. Tutto è ricondotto al tema principale del disco: il viaggio, interiore e non solo, e dove la salvezza può essere la spiritualità».

Andrea Chimenti