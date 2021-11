2 Minuti

Il 22, 23 e 24 novembre 2021 arriva in Italia Jazz Noir – Indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet, il film biografico dedicato a Chet Baker.

Il film, firmato dal regista olandese Rolf van Eijk, si apre con la morte improvvisa dell’icona del jazz Chet Baker, precipitato dalla finestra di un albergo nella zona del quartiere a luci rosse di Amsterdam il 13 maggio 1988, ripercorrendo i suoi ultimi giorni di vita.

Una scomparsa prematura avvolta tutt’ora nel mistero: è caduto o è saltato? È stato un incidente o è stato spinto?

La pellicola ricostruisce attentamente studi di registrazione degli anni ‘80 e recupera tracce originali dalle ultime incisioni di Chet Baker.

Un racconto dalle atmosfere noir che indaga il genio e la sregolatezza del grande jazzista, trombettista e cantante, tormentato dalla tossicodipendenza.

Amsterdam, 1988. Il detective Lucas è incaricato di indagare sulla misteriosa morte della leggenda del jazz Chet Baker. Ripercorrendo gli ultimi giorni di Baker viene trascinato in un oscuro viaggio musicale in cui incontra Sarah, l’ultima amante, Simon, l’amico silenzioso e Doctor Feelgood, l’ambiguo ammiratore. Mentre si addentra nella mente del famigerato trombettista, Lucas affronta contemporaneamente i propri demoni e le proprie ombre. Sinossi

Un film emozionante in cui l’attore Steve Wall (Vikings, Silent Witness, Moone Boy, ma anche frontman della band The Walls and The Stunning), che interpreta Chet Baker, si è calato perfettamente nel personaggio, con la sua voce strascicata e la camminata incerta, mostrando sul volto i demoni del jazzista che cammina nei vicoli decadenti di Amsterdam e che si trasforma sul palco dei fumosi jazz club. (La redazione)

