I Flares on Film dicono “No” a Spotify: il nuovo disco si paga.

1 Minuto

151 Parole

Listen to this article Listen to this article

Si intitola About War, Love and Electricity il terzo disco dei Flares on Film, uscito il 12 novembre 2021 per la neonata Lift Records che ha deciso di pubblicare l’album della formazione pugliese solo in formato fisico, a eccezione del singolo The Longest Distance accompagnato da un video su YouTube.

Una scelta, quella della band guidata da Filiberto Petracca, dettata da un’esigenza non solo etica e morale ma anche (soprattutto) economica, perché – come si legge nella nota stampa – “Ma non era lavoro quello della musica? E allora perché regalare il nostro lavoro ai click di chiunque, praticamente gratis?”.

Dunque per questo nuovo lavoro discografico dalle atmosfere oniriche e cinematografiche intitolato About War, Love and Electricity niente streaming, ma solo un suggestivo video realizzato tra Bari e Tokyo dell’unica traccia messa a disposizione del world wide web dai Flares on Film. (La redazione)

FEEDBACK, SEGNALAZIONI, MESSAGGI... ISCRIZIONE NEWSLETTER SUPPORTACI CON UNA PICCOLA DONAZIONE COLLABORA CON NOI PROMUOVITI SU MUSICLETTER.IT Pubblicità

CERCA E ACQUISTA IL TUO PRODOTTO SU AMAZON