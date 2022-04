Concerti a Torino. Dal 26 al 28 agosto il TOdays Festival 2022

1 Minuto

91 Parole

In un momento storico particolarmente incerto e complesso, torna il TOdays Festival che dal 26 al 28 agosto 2022 porterà nel capoluogo piemontese 96 artisti per 16 band di cui 11 in esclusiva nazionale.

Tra i nomi annunciati ci saranno: Tash Sultana, Djon, Hurray For The Riff Raff, Geese, Fkj, Molchat Doma, Los Bitchos, Squid, Primal Scream, Yard Act, DIIV, Arab Strap, Adiel, Tamburi Neri, Mystic Jungle, Whodamanny e molti altri.

Un arcobaleno di artisti internazionali, produzioni esclusive, anteprime, showcase, performance, eventi formativi e d’incontro con il meglio della scena musicale contemporanea. (La redazione)