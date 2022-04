1 Minuto

82 Parole

Si svolgerà dal 28 al 31 luglio 2022 la sedicesima edizione del SEI Festival di Corigliano d’Otranto con Arab Strap, Black Midi, Dengue Dengue Dengue, Ditonellapiaga, Mombao, Nickodemus e Ceri.

Anche quest’anno non mancheranno alcune date Off con Venerus e Mace (8 agosto) e Psicologi (20 agosto) a Gallipoli, ma soprattutto l’atteso concerto dei Pixies (rinviato per due anni a causa della pandemia) che si esibiranno il 16 agosto 2022 a Lecce. (La redazione)