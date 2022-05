Tommy Emmanuel dal vivo a Sora

2 Minuti

Nato nel 1955 a Muswellbrook, Australia, William Thomas Emmanuel – più semplicemente Tommy Emmanuel – è senza alcun dubbio uno dei più grandi chitarristi acustici in circolazione, se non addirittura di tutti i tempi.

Dotato di una tecnica chitarristica straordinaria, il musicista australiano fin dai suoi esordi si è distinto per la sua capacità di creare un sound unico e trascinante in grado di mettere insieme fingerstyle (stile che affonda le sue origini già tra i suonatori liberiani di etnia Kru di epoca coloniale), effetti ritmici (e/o percussivi) e parti tanto melodiche quanto cariche di riff. Un tutt’uno miracoloso e ben riconoscibile che nel corso della sua carriera gli ha fatto guadagnare la stima e l’ammirazione di pubblico e addetti al settore.

Sebbene la sua espressione artistica sia soprattutto di tipo strumentale, Tommy Emmanuel riesce anche ad approcciarsi al canto in maniera coinvolgente e autentica, mettendo in luce un rapporto simbiotico con la sua chitarra acustica, quasi fosse un prolungamento naturale delle sue umane facoltà.

“Le canzoni sono nostre maestre. Ci mostrano la profondità della razza umana e il suo incessante desiderio di creare”. Tommy Emmanuel

Un musicista visionario che fin da bambino è riuscito a entrare nello strumento scovandone note e segreti, tanto da farne una carriera artistica così clamorosa e longeva da essere considerata unica, e probabilmente irripetibile, da chiunque si sia mai avvicinato per professione, o anche soltanto per passione, alla chitarra.

D’altronde, se solo pochi nascono con questo dono, tutti – per fortuna – possono godere della lunga discografia di Emmanuel, ma soprattutto dei suoi portentosi concerti, eventi sempre più unici in cui è possibile immergersi in un’atmosfera musicale gioiosa e vibrante, come quello in programma, in esclusiva per il Lazio, l’11 agosto 2022 alle ore 21.30, allo Stadio Claudio Tomei di Sora, in provincia di Frosinone. (La redazione)

Tommy Emmanuel live in Giamaica (4 febbraio 2022)