Concerti e festival in Ciociaria

La Ciociaria è la denominazione che nei secoli scorsi veniva data a una parte di territorio compresa tra il Lazio e la Campania (o meglio Terra di Lavoro) attualmente indentificata, sia pur grossolanamente, con la provincia di Frosinone composta da 91 comuni.

Tanti i personaggi storici, della letteratura, dell’arte, del cinema e della musica legati a questa porzione di territorio laziale. Eccone alcuni: Marco Tullio Cicerone, Papa Alessandro IV, Papa Bonifacio VIII, Cavalier d’Arpino, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Nino Manfredi, Ovidio Sarra, Jago, Severino Gazzelloni, Luca Sapio…

Visto però che ci occupiamo di musica, andiamo a vedere quali sono i concerti e i festival musicali in programma nel suggestivo e variegato panorama geografico della Ciociaria. (La redazione)

