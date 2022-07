Bob Dylan conduttore radiofonico. Ascolta il primo episodio

Theme Time Radio Hour è stato un programma radiofonico satellitare condotto originariamente ogni settimana da Bob Dylan per tre stagioni, dal 3 maggio 2006 fino al 15 aprile 2009.

Un totale di cento episodi ufficiali al quale poi si sono aggiunti due puntate speciali: l’11 febbraio 2015 e il 21 settembre 2020.

Ogni episodio, della durata di più o meno un’ora, aveva una narrazione tematica ben precisa: dal “Meteo” al “Goodbye“, passando per “I giorni della settimana” e il “Freddo“.

Ogni puntata di Theme Time Radio Hour è stata curata da Bob Dylan con tutte le sue qualità di uomo e artista, mettendo insieme – come solo lui sa fare – passione, conoscenza e sarcasmo.

Grazie al Bob Dylan Fan Club, ma soprattutto al sito che prende il nome dalla stessa trasmissione radiofonica, è stato creato un archivio digitale online di tutte gli episodi.

A partire da oggi, cercheremo, un po’ alla volta, di replicarle in streaming anche sul nostro sito. Si parte, naturalmente, con il primo episodio che ha come tema il meteo. Buon ascolto. (La redazione)

