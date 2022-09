Rock Contest 2022. Iscrizioni fino al 19 settembre

1 Minuto

Al via le iscrizioni al Rock Contest 2022, concorso nazionale musicale per band e musicisti emergenti che da 35 anni pone l’attenzione sulle nuove tendenze sonore, scopre i suoi protagonisti e fornisce tantissime opportunità concrete per un avanzamento del proprio percorso artistico e professionale.

Il Rock Contest è aperto a tutti i generi musicali (rock, indie, elettronica, folk, dream pop, r’n’b, trap, psichedelia, soul, urban, nuovo cantautorato…) e si rivolge ad artisti under 35 liberi da vincoli discografici e/o editoriali.

Un’edizione speciale dedicata alle attività live. È possibile iscriversi fino al 19 settembre 2022 sul sito del concorso. (La redazione)