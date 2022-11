Kae Tempest, tutti i concerti in programma dell’artista inglese

1 Minuto

169 Parole

Dopo Everybody Down del 2014, Let Them Eat Chaos del 2017 e The Book of Traps and Lessons del 2019, la musicista e poetessa britannica Kae Tempest è tornata a far parlare di sé con il nuovo album The Line is a Curve, che ha conquistato la vetta più alta dei nostri 25 dischi più belli dell’anno.

Prodotto dal suo storico collaboratore, Dan Carey, e pubblicato l’8 aprile 2022 per Fiction, The Line is a Curve è il quarto album della musicista e performer londinese che si muove meravigliosamente tra hip hop, spoken word ed elettronica.

Kae Tempest, che sarà giovedì 1° dicembre sarà ospite su Sky della semifinale di X Factor 2022, sarà in Italia per tre imperdibili appuntamenti dal vivo: il primo dicembre al Magnolia di Milano, il 2 dicembre al Largo Venue di Roma e il 3 dicembre 2022 al Locomotiv di Bologna.

Di seguito invece tutti i concerti in programma dell’artista inglese cresciuta con Samuel Beckett, James Joyce, William Blake, Wu-Tang Clan, Bob Dylan… (La redazione)