Argentina-Francia, la sfida finale. Partecipa al nostro sondaggio

Si disputerà domenica 18 dicembre 2022 la finale del campionato mondiale di calcio Qatar 2022 tra Argentina e Francia che, in semifinale, hanno sconfitto rispettivamente Croazia e Marocco.

Il match più importante tra Argentina e Croazia sarà trasmesso in diretta TV su Rai Uno, alle ore 18, dallo stadio Iconico di Lusail.

La finale per il terzo e quarto posto tra Croazia e Marocco si terrà invece

sabato 17 dicembre 2022, alle ore 18, sempre in diretta TV su Rai Uno dallo stadio Al Rayyan.

La coincidenza vuole che ai mondiali in Qatar il fuoriclasse argentino Lionel Messi e quello francese Kylian Mbappé, compagni di squadra nel Paris Saint-Germain, arrivino alla sfida finale entrambi da capocannonieri con cinque reti a testa.

Questi sono i nostri sondaggi, per sapere invece i risultati effettivi, reali, delle due finali, bisognerà attendere sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022. (La redazione)

