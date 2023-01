Ti piacciono i Måneskin? Partecipa al nostro sondaggio

Dopo il Ballo della vita del 2018 e Teatro d’Ira. Vol. 1 del 2021, il 20 gennaio 2023 esce per Sony Music il terzo album in studio dei Måneskin.

Il nuovo disco della formazione rock italiana si intitola Rush! ed è stato anticipato dai singoli Mammamia, Supermodel, The Loneliest al quale seguirà il 13 gennaio prossimo Gossip, brano che vede la partecipazione di Tom Morello.

Il clamoroso successo dei Måneskin ha generato nell’opinione pubblica, soprattutto in quella italiana, una divisione tra chi li adora e chi invece li detesta.

Sulla sia di questi sentimenti popolari, abbiamo pensato di creare un sondaggio anonimo per vedere quanti di voi amano o detestano la musica di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. (La redazione)

Il disco su Amazon

NO, non mi piacciono!

NO, non mi piacciono!

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.