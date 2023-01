Ypsigrock Festival 2023, inizia a delinearsi il cartellone

1 Minuto

54 Parole

Slowdive, Panda Bear & Sonic Boom, Still Corners, Ekkstacy, Just Mustard e Plastic Mermaids sono i primi nomi annunciati per la 26esima edizione di Ypsigrock.

Ypsigrock è il primo boutique festival italiano e quest’anno si svolgerà dal 10 al 13 agosto 2023 come sempre nel suggestivo borgo siciliano di Castelbuono, all’interno del Parco delle Madonie. (La redazione)

