I dischi più venduti in Italia dal 17 al 23 febbraio 2023

Abbiamo dato una sbirciata alla classifica settimanale dei dischi più venduti in Italia, pubblicata puntualmente dalla FIMI.

Il periodo di riferimento va dal 17 al 23 febbraio 2023 e, come sempre, le classifiche prendono in considerazione tre categorie: album e compilation, singoli e vinili.

Classifica dei 10 album e compilation più venduti in Italia (dal 17 al 23 febbraio 2023)

01. ALBA di Ultimo

02. SIRIO di Lazza

Lazza 03. MATERIA PELLE (TERRA) di Marco Mengoni

04. IL CORAGGIO DEI BAMBINI di Geolier

05. RAVE, ECLISSI di Tananai

06. OPERA FUTURA di Levante

07. OK. RESPIRA di Elodie

08. MADREPERLA di Guè

09. MILANO DEMONS di Shiva

10. SANREMO 2023 di Artisti Vari

Classifica dei 10 singoli più venduti in Italia (dal 17 al 23 febbraio 2023)

01. CENERE di Lazza

02. SUPEREROI di Mr. Rain

03. DUE VITE di Marco Mengoni

04. IL BENE NEL MALE di Madame

05. TANGO di Tananai

06. MADE IN ITALY di Rosa Chemical & Bdpoe

07. DUE di Elodie

08. SPLASH di Colapesce Dimartino

09. ALBA di Ultimo

10. DUEMILAMINUTI di Mara Sattei

Classifica dei 10 vinili più venduti in Italia (dal 17 al 23 febbraio 2023)

01. OPERA FUTURA di Levante

02. SIRIO di Lazza

Lazza 03. THE DARK SIDE OF THE MOON dei Pink Floyd

04. ASTROWORLD di Travis Scott

05. BLU¹ di Giorgia

06. PERSONA di Marracash

07. GUERRA E PACE di Fabri Fibra

08. RUSH! dei Maneskin

09. MADREPERLA di Guè

10. DOLCE VITA di Shiva

Come si legge sul sito della Federazione Industria Musicale Italiana “le classifiche Top of The Music FIMI/GfK sono elaborate in base alle informazioni di mercato quantitative rilevate settimanalmente, dal venerdì al giovedì, attraverso il servizio Point of Sales Tracking di GfK R&T.” (La redazione)

