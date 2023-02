Muore Maurizio Costanzo, giornalista, autore e conduttore televisivo

È morto oggi, 24 febbraio 2023, all’età di 84 anni il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo.

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo è morto nella sua città natale per un malore improvviso.

Vogliamo ricordare il giornalista con Se telefonando del 1966, canzone scritta con Ghigo De Chiara, musicata da Ennio Morricone e interpretata da Mina. (La redazione)

