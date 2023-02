Il pop perfetto delle Decisive Pink

Angel Deradoorian e Kate NV sono le Decisive Pink, duo electropop che il 9 giugno 2023 pubblicherà per Fire Records l’album di debutto dal titolo Ticket To Fame.

Le Decisive Pink hanno un sound unico, capace di giocare con influenze moderne e classiche, con i dancefloor degli anni ’80, la Kate Bush di Waking the Witch e la psichedelia.



La russa Kate NV ha portato il suo animo pop e sperimentale, mentre Deradoorian il suo gusto univo per le atmosfere ipnotiche e psichedeliche.

Ticket to Fame è electropop al suo meglio, un favoloso puzzle che solo Kate NV e Angel Deradoorian potevano costruire insieme. (La redazione)

