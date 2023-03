Sanremo, le cinque volte di Lucio Dalla al festival della canzone italiana

2 Minuti

Il 4 marzo 1943 nasceva a Bologna Lucio Dalla, uno dei cantautori più originali e geniali della storia della musica popolare italiana.

Un grande artista che si spegneva improvvisamente per infarto in un hotel di Montreux, cittadina svizzera dove si era esibito in un festival. Era il 1° marzo 2012, appena tre giorni prima del suo 69° compleanno.

Oggi, a distanza di 11 anni dalla sua morte, abbiamo deciso di ricordare Lucio Dalla attraverso le canzoni che ha portato al Festival della Canzone Italiana nel corso della sua carriera musicale.

Sono state cinque le partecipazioni di Dalla a Sanremo, precisamente nel 1966, 1967, 1971, 1972 e 2012.

Pafff… Bum! – Sanremo 1966

Esordio di Lucio Dalla al festival con la canzone Pafff…bum!, scritta da Sergio Bardotti (testo) e Gian Franco Reverberi (musica), presentata con gli Yardbirds. Il brano non arriva in finale.

Bisogna saper perdere – Sanremo 1967

Dopo la mancata finale dell’esordio, alla seconda partecipazione sanremese Lucio Dalla si classifica sesto con Bisogna saper perdere presentata con il gruppo The Rokes. Il brano porta la firma del paroliere Giuseppe Cassia e del compositore Ruggero Cini.

4 marzo 1943 – Sanremo 1971

In questa edizione Lucio Dalla, abbinato all’Equipe 84, si classifica terzo con 4 marzo 1943. La canzone è scritta da Lucio Dalla assieme alla storica dell’arte e paroliera Paola Pallottino con l’arrangiamento musicale curato da Ruggero Cini.

Piazza Grande – Sanremo 1972

Al ventiduesimo Festival della Canzone Italiana, il cantautore bolognese si presenta con un brano composto da Lucio Dalla, Gianfranco Baldazzi, Sergio Bardotti e Ron. Si intitola Piazza Grande e si classifica all’ottavo posto.

Nani – Sanremo 2012

A distanza di 40 anni dalla sua ultima partecipazione a Sanremo, Lucio Dalla torna al festival in veste di compositore, corista e direttore d’orchestra. Per l’occasione accompagna un giovane esordiente di nome Pierdavide Carone che canta Nani. La canzone – scritta da Carone (testo) e Dalla (musica) – si classifica quinta.

Quella di Sanremo 2012 sarà l’ultima volta che Lucio Dalla compare in televisione. (La redazione)

