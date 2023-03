Musixmatch, quando la musica incontra le parole

2 Minuti

302 Parole

La musica è un linguaggio universale che unisce le persone in tutto il mondo. Ma cosa succede quando non si capisce il testo della canzone che ascoltiamo? In questo caso, c’è una soluzione rivoluzionaria e si chiama Musixmatch. L’app italiana sta cambiando il modo in cui ascoltiamo la musica e la fruizione dei testi delle canzoni.

Musixmatch: la raccolta di testi musicali più grande al mondo

Musixmatch è la più grande raccolta di testi musicali al mondo. L’app italiana ha oltre 14 milioni di testi di canzoni in 50 lingue diverse. Grazie alla collaborazione con le principali case discografiche e piattaforme musicali come Spotify, Apple Music, Google Play e altri, Musixmatch si è affermata come l’app di riferimento per i testi delle canzoni.

L’utilizzo di Musixmatch è molto semplice. L’app riconosce automaticamente la canzone che stai ascoltando e visualizza il testo in tempo reale. Inoltre, è possibile cercare i testi delle canzoni manualmente e condividere il testo su diverse piattaforme social.

Come l’app italiana sta rivoluzionando la fruizione della musica

Musixmatch sta rivoluzionando la fruizione della musica in molti modi. In primo luogo, l’app consente di capire il testo delle canzoni che prima erano incomprensibili. In questo modo, la musica diventa ancora più coinvolgente e emotiva.

In secondo luogo, Musixmatch è un’ottima risorsa per gli studenti di lingue straniere. L’applicazione consente di ascoltare e leggere i testi delle canzoni in lingua originale, migliorando così la comprensione della lingua.

Inoltre, Musixmatch offre anche la possibilità di creare playlist personalizzate e di aggiungere i testi delle canzoni ai video su Instagram e TikTok.

In conclusione, Musixmatch sta cambiando il modo in cui ascoltiamo la musica, rendendo più accessibili i testi delle canzoni e migliorando la comprensione delle lingue straniere. L’app italiana ha rivoluzionato la fruizione della musica, facendo in modo che i testi delle canzoni non siano più un mistero. (La redazione)

