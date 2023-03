Concerti. Bob Dylan in Italia a luglio 2023

1 Minuto

È partito il 2 novembre 2021, presso il Riverside Theatre di Milwaukee, Wisconsin, il tour mondiale Rough and Rowdy Ways di Bob Dylan.

Una tournée che toccherà anche l’Europa e che terminerà, stando a quanto aveva già scritto Dylan sul suo sito, nel 2024.

Cinque le date annunciate in Italia: il 3 e 4 luglio 2023 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 6 luglio 2023 in Piazza Napoleone a Lucca, il 7 luglio 2023 all’Arena Santa Giuliana di Perugia per Umbria Jazz, il 9 luglio 2023 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. (La redazione)

